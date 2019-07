Lugano, sempre più vicino il primo allenamento sul ghiaccio

LUGANO - Giovedì 1. agosto, tra le 10.30 e le 11.30, il Lugano svolgerà il primo allenamento stagionale sul ghiaccio della Cornèr Arena agli ordini di Sami Kapanen. L’allenamento sarà aperto al pubblico e al termine dello stesso i tifosi potranno interagire sul ghiaccio con i giocatori con autografi e selfies.

In serata giocatori e staff della prima squadra saranno inoltre presenti dalle 19.30 al Grottino del DNA Bianconero & Events in Piazza Battaglini (in fondo a Via Nassa) prima di sfilare unitamente ai ragazzi delle squadre U20 e U17 nel tradizionale corteo attraverso le vie cittadine.

Il vero e proprio evento dedicato ai tifosi per lanciare la stagione 2019/2020 sarà invece la partita casalinga in programma sabato 10 agosto alle 17.30 alla Cornèr Arena (entrata gratuita) che vedrà quale avversario dei bianconeri i Lakers di Rapperswil.

Sarà l’occasione perfetta per celebrare degnamente la ventennale carriera e i valori sportivi di Sébastien Reuille, protagonista di oltre mille battaglie in National League proprio con le maglie del Lugano e del Rapperswil.

Dopo la gara la serata proseguirà alla Reseghina a partire dalle 19.30 con una maccheronata, l’omaggio al leggendario numero 32 e la presentazione di tutti i membri della squadra e dello staff prevista attorno alle 21.00.