Ecco Sabolic: «Il progetto Ambrì mi ha convinto sin da subito»

AMBRÌ - Venerdì l'Ambrì ha ufficializzato l'acquisto di Robert Sabolic, attaccante sloveno reduce da tre stagioni in KHL (con gli Admiral Vladivostok e poi con i Torpedo Nizhny Novgorod). Ancor prima di gol e assist il club biancoblù chiede a questo giocatore di calarsi alla perfezione nella sempre speciale realtà leventinese. Per far sì che l'Ambrì possa togliersi anche quest'anno delle belle soddisfazioni - e perché no sognare un'altra qualificazione ai playoff - sarà ancora una volta fondamentale il gruppo, vera "locomotiva" della squadra ammirata nel campionato 2018/19.

«Ho scelto Ambrì con la mia famiglia, volevamo qualcosa di nuovo - le prime parole del 30enne - Luca Cereda e Paolo Duca mi hanno presentato il club, la sua storia, il Ticino, il modo con cui si lavora qui e la squadra. Il tutto mi ha convinto sin da subito. Non abbiamo dunque perso tempo, ho immediatamente firmato. Com'è stato l'impatto? Sono appena arrivato, devo ancora ambientarmi. Mi hanno accolto tutti bene e le prime impressioni sono positive. La mia famiglia mi raggiungerà tra circa tre settimane».

Ma che tipo di giocatore è Sabolic? «Mi piace giocare aggressivo, appena posso cerco sempre la conclusione. Pattino molto, mi piace giocare il disco velocemente».

Nuova realtà, nuova squadra e nuovo campionato... «Ho giocato contro squadre svizzere in passato e anche contro la Nazionale. Non conosco moltissimo le varie squadre, scoprirò un po' il tutto con l'avanzare del campionato. Sono molto curioso».

In Svizzera si è abituati al fatto che i giocatori stranieri siano soggetti a molte più pressioni rispetto ad altre nazioni e campionati. In particolar modo ad Ambrì l'anno scorso c'era un certo Dominik Kubalik. Quale o quanta pressione c'è e che apporto potrà dare Sabolic per sostituire l’ex giocatore leventinese? «Naturalmente so che ci sarà parecchia pressione sulle mie spalle e so dell’importanza che Kubalik ha avuto l’anno scorso. Io chiaramente farò del mio meglio. Voglio anche essere un esempio per i più giovani».

Keystone