L'Ambrì si presenta: «Umiltà, rispetto e famiglia sono i nostri valori»

AMBRÌ - Nella giornata odierna - domenica 28 luglio - ha avuto luogo alla Valascia la presentazione ufficiale della prima squadra dell'Ambrì.

Il primo a prendere la parola è stato ovviamente il numero uno del club, ovvero Filippo Lombardi... «Per la Valascia non c’e’ mai stato nulla di semplice e non è stato evidente arrivare al traguardo», ha analizzato proprio il presidente. «Si andrà ad alta velocità per rispettare le tempistiche. Ogni lungo viaggio comincia con un piccolo primo passo e la regione della Leventina si identifica nell’hockey club Ambrì Piotta. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo».

Dopo Lombardi è stato il momento di Paolo Duca, il direttore sportivo... «Dopo una stagione molto positiva, nello sport è facile farsi trascinare dalle emozioni. Proprio perché lo sport è uno sport di emozioni è meglio ricordare da dove veniamo. Ambrì è un piccolo paese di montagna e noi incarniamo bene l’ideale della lotta. Umiltà, rispetto e famiglia sono i nostri valori. Non faremo mai sconti sull’attitudine. Si può perdere ma con onore. Vogliamo continuare ad essere un club formatore e l'obiettivo di quest'anno sarà la salvezza. Purtroppo questo vuol dire che ogni tanto qualcuno dovrà partire. La media età si è abbassata e di questo siamo contenti. I Rockets? È di importanza capitale per un club come l’Ambrì. Sono tanti i frutti già raccolti dal nostro club grazie a questa realtà».

Infine è stata la volta dell'head-coach Luca Cereda... «Sarà una stagione un po’ particolare. Anche quest’anno metteremo in atto le nostre armi, ovvero togliere tempo e spazio agli avversari. A livello fisico i ragazzi si sono allenati bene. In campionato sara’ importante trovare la costanza nelle prestazioni. Sarà fondamentale riuscire ad essere un gruppo unito e coeso. Per quanto riguarda la Champions sarà un onore, avremo solo da imparare da questa competizione. Andremo sempre in pista per rendere la vita difficile ai nostri avversari. Alla Coppa Spengler, invece, non ci pensiamo ancora troppo. Anche qui cercheremo di onorare l’impegno. Kubalik? Per noi era impossibile sostituirlo. Credo che noi abbiamo approfittato di lui nell’ultimo anno e mezzo, ma anche lui ha tratto i suoi benefici dall’avventura ad Ambrì».