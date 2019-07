«Sabolic? Cercavamo un'ala con le sue qualità»

AMBRÌ - Nella giornata odierna - venerdì 26 luglio - l'Ambrì ha ufficializzato il nuovo straniero in vista del campionato di National League 2019/2020: lo sloveno Robert Sabolic. «Cercavamo un'ala con determinate qualità e le abbiamo trovate in Sabolic», è intervenuto l'head-coach leventinese Luca Cereda. «Ha un buon pattinaggio, una certa potenza nei duelli, è abile a riconquistare il disco ed è soprattutto un elemento riconosciuto per mettersi a disposizione del gruppo».

Nella sua carriera Sabolic ha militato in moltissimi campionati: sloveno, svedese, slovacco, ceco, EBEL, DEL e KHL. Oltre a questo ha preso parte a quattro edizioni dei campionati del mondo e a due Olimpiadi con la nazionale slovena. «È un giocatore che ha una certa esperienza, visto che ha giocato in diverse nazioni e ha conosciuto varie tipologie di hockey. Ovunque abbia militato è sempre riuscito a ottenere dei buoni risultati sia a livello personale che di squadra. La sua presenza potrà fare solo del bene per il gruppo: è il tipico elemento che cerca di integrarsi e non aspetta che il gruppo lo faccia per lui. Oltre a questo è significativo il fatto che abbia militato in un campionato come la KHL per diversi anni, il suo curriculum parla da solo. Si è sempre difeso bene anche con la Slovenia in Nazionale, siamo davvero soddisfatti del suo arrivo. Adesso avrà tutto il tempo per immergersi nella nuova realtà, per ambientarsi e conoscere i nuovi compagni. Il sostituto di Kubalik? Non è stato preso per questo, ma per aiutare l'Ambrì».

Con l'arrivo di Sabolic, mancherebbe adesso il sostituto di Novotny... «Restiamo vigili e ben attenti sul mercato e vediamo cosa potrà offrirci per rimpiazzare Novotny. Non sarà comunque semplice, anche perché dovremmo trovare qualcuno che accetti determinate condizioni. Vedremo cosa succederà, per il momento siamo focalizzati sull'inizio del campo d'allenamento (lunedì, ndr). Non vediamo l'ora di iniziare».

Keystone, archivio