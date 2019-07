Ecco il nuovo straniero: l'Ambrì ha scelto Sabolic

AMBRÌ - L'Ambrì ha finalmente trovato in Robert Sabolic la figura del nuovo straniero in vista della prossima stagione.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, la società leventinese ha annunciato sui propri canali social l'arrivo del giocatore sloveno classe 1988 che nello scorso campionato ha militato in KHL nel Torpedo Nizhny Novgorod (30 punti in 65 incontri).

Da segnalare che nella sua carriera il 30enne ha vinto tre titoli nazionali, due sloveni (2010 e 2011) e uno tedesco (2014).

