Kevin Romy si ritira: «Troppi infortuni, chiudo questo capitolo della mia vita»

GINEVRA - Una notizia scuote l'ambiente in casa Ginevra. Kevin Romy, nonostante un contratto ancora valido per due stagioni, appende i pattini al chiodo. L'attaccante 34enne, ex Nazionale e pilastro del club granata per una decina di stagioni, ha preso questa difficile decisioni dopo attenta riflessione:

«Dopo 19 stagioni da professionista ho preso questa difficile decisione - spiega Kevin Romy, attaccante che in carriera ha indossato anche la maglia di Lugano (titolo nel 2006) e La Chaux-de-Fonds - Gli infortuni che si sono susseguiti nelle ultime due stagioni mi hanno impedito di giocare al 100% e aiutare al massimo la squadra. È dura, ma preferisco chiudere un capitolo della mia vita per iniziarne un altro. Voglio ringraziare lo staff e tutta l'organizzazione del Ginevra per il sostegno e la fiducia nei miei confronti in tutti questi anni. Penso anche a tutti i compagni che nel corso della carriera mi hanno aiutato a crescere e progredire come giocatore e come persona. Ringrazio anche tutti i fans con cui ho condiviso momenti davvero unici. Grazie a tutti».