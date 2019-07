Emil Kristensen a Zugo

ZUGO - Nuovo innesto per lo Zugo. I Tori hanno annunciato di aver messo sotto contratto il difensore danese Emil Kristensen. Il giocatore scenderà in pista prevalentemente in Swiss League con l'EVZ Academy, ma potrà essere chiamato in prima squadra in caso di necessità.

Il 26enne è reduce da due stagioni nel massimo campionato finlandese, tra le fila del Kookoo.

Keystone