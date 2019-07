Buon appetito Pietrangelo: la pasta della "nonna" nella... Stanley Cup!

ST. LOUIS (USA) - Lo scorso mese i Saint Louis Blues hanno conquistato la prima Stanley Cup della loro storia e - come da tradizione - tutti i giocatori hanno potuto disporre di un intero giorno per trascorrere un po' di tempo... con il trofeo.

Quando è stato il turno di Alex Pietrangelo, il difensore 29enne ha deciso di non fare follie con la pregiata Coppa. Il capitano dei Blues ha infatti optato per passare del tempo con la sua famiglia di origine italiana e per l'occasione sua nonna ha preparato al nipotino un gustoso piatto di pasta, servito rigorosamente - come si può vedere nel video in allegato pubblicato su Twitter - nella Stanley Cup!