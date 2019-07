Ambrì, Duca: «Matte è competente e leale. Tre portieri? La stagione sarà intensa»

AMBRÌ - Nella giornata odierna - lunedì 8 luglio - l'Ambrì ha rinnovato il contratto di René Matte – assistant-coach di Luca Cereda – e ha ingaggiato due portieri che dovranno sostituire l'infortunato Benjamin Conz.

Alla Valascia arrivano il 24enne ceco Dominik Hrachovina e il suo coetaneo Viktor Östlund di passaporto svedese, ma con licenza svizzera. «Per quanto riguarda Matte, devo ammettere che avevamo già trovato un accordo, ma ci abbiamo messo un po' di tempo a comunicarlo», è intervenuto il direttore sportivo dell'Ambrì Paolo Duca. «Siamo soddisfatti perché è sicuramente una pedina importante del nostro staff, un ottimo assistente allenatore, competente, professionale e leale. Oltre a questo si è integrato bene in Ticino e siamo quindi contenti di poter contare ancora sui suoi servigi».

E finalmente avete anche risolto – con due elementi – la “pendenza” riguardante l'estremo difensore da affiancare a Daniel Manzato. «La staffetta sarà prevalentemente fra Daniel e Hrachovina, mentre Östlund dovrà tenersi pronto per quando verrà chiamato in causa. Tengo a sottolineare che non abbiamo ingaggiato il ceco come titolare, poiché riponiamo molta fiducia su Manzato. Dall'inizio della stagione fino al 3 novembre sono in programma una trentina di partite – fra campionato, Coppa Svizzera e Champions League – per questo motivo abbiamo optato per una divisione del carico come era già stato il caso l'anno scorso fra Conz e Manzato. Reputo quindi che avere in rosa tre portieri in grado di affrontare una stagione intensa come la prossima sia fondamentale».