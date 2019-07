Chi succederà a Mathias Seger?

BERNA - Il Most Popular Player sarà premiato per l'undicesima volta il prossimo 2 agosto, agli Swiss Ice Hockey Awards di Berna. Il MPP sarà scelto con un voto del pubblico, e sarà l'unico dei celebrati che prenderanno parte alla cerimonia “eletto” esclusivamente dai tifosi. Il voto per scegliere il proprio preferito si potrà effettuare su 20 Minuten/20 Minutes/20 Minuti, designato media partner ufficiale della Lega.

L'anno passato l'ambito scettro finì nelle mani della leggenda dello Zurigo e della Nazionale Mathias Seger, che vide così premiata la sua fenomenale carriera. Naturalmente, dopo che la scorsa estate decise di appendere definitivamente i pattini al chiodo, il 41enne è fuori dalla corsa per il 2019. Quindi, da oggi parte la ricerca del degno successore.

Come funziona? Le diverse redazioni del quotidiano, divise per regione linguistica, hanno indicato tre giocatori per ognuno dei dodici club impegnati in National League. Ogni lettore avrà la possibilità di indicare il suo preferito in tre fasi diverse. Dopo la prima sopravviveranno solo in dodici (il migliore di ogni team). Al termine della seconda saranno promossi invece i tre più votati in assoluto. La terza, infine, servirà per decidere a chi consegnare la corona.