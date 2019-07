Müller non ci sta e chiede l'arbitrato salariale

NEWARK (USA) - Insoddisfatto dell'offerta di rinnovo presentatagli dalla franchigia di NHL dei New Jersey Devils, il difensore svizzero Mirco Müller ha richiesto che il suo salario venga calcolato attraverso l'arbitrato.

Il 24enne ha finora totalizzato in due stagioni nel New Jersey 15 punti in 84 partite, mentre in precedenza aveva militato per tre campionati nei San José Sharks con cui aveva messo a referto 6 punti in 54 incontri disputati

Müller fa parte di una lista di 40 giocatori che potranno sottoporre i termini contrattuali a una terza parte durante le audizioni di Toronto (20 luglio-4 agosto).