«Kienzle? Non è andata come speravamo e nemmeno come voleva lui»

AMBRÌ - Nella giornata odierna - mercoledì 3 luglio, l'Ambrì ha concluso uno scambio di difensori con il Davos: in Leventina arriva il 18enne austriaco - ma con licenza svizzera - Julian Payr, mentre Lorenz Kienzle finisce nei Grigioni.

«Purtroppo dal punto di vista sportivo, per quanto riguarda Lorenz, non è andata come speravamo e nemmeno come voleva il giocatore», è intervenuto il direttore sportivo biancoblù Paolo Duca. «Ha sempre provato a non mollare, si è allenato bene ma alla fine - di comune accordo - siamo arrivati alla conclusione che era necessaria una ripartenza. Si è presentata questa possibilità e abbiamo deciso di coglierla».

C'è stato qualche attrito con il giocatore? «Non abbiamo avuto nessun problema con lui, ma purtroppo nello sport le cose non vanno sempre come previsto e, probabilmente, dobbiamo accettare che le sue caratteristiche non sono le più adatte per l'hockey che vogliamo giocare ad Ambrì».

E Payr? Vista la sua giovane età potrebbe farsi prima le ossa ai Rockets? «Julian è un giovane molto interessante e ha il futuro davanti a sé. Il ragazzo è reduce da una stagione intera di National League alla Vaillant Arena ed è anche già nei quadri della nazionale maggiore austriaca. È un innesto pensato per l'Ambrì poiché reputiamo abbia un grande potenziale. Chiaramente dipenderà da lui e da come sarà in grado di integrarsi nel gruppo e negli schemi di Cereda. È difficile parlare adesso, ma sarà sicuramente facilitato dalla presenza degli altri due austriaci in squadra, ovvero Zwerger e Hofer».

La differenza di stipendio che ci sarà fra Kienzle e Payr, permetterà al club di buttarsi nuovamente su un altro giocatore? «Non abbiamo mai parlato di cifre alla stampa e continueremo in questa direzione».

Keystone, archivio