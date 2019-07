Contratto sciolto: il Lugano saluta Ricky Sartori

LUGANO - Nella giornata odierna - mercoledì 3 luglio - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante Ricky Sartori.

Di seguito la notizia:

"L’Hockey Club Lugano comunica di aver raggiunto un accordo con il giocatore Riccardo Sartori per lo scioglimento anticipato del contratto che legava le parti fino al 30.04.2020. Il difensore classe 1994 ha collezionato 176 presenze in National League tra il 2013 e il 2018 con la maglia bianconera. Nello scorso campionato non aveva potuto scendere in pista a causa di un intervento chirurgico all’anca. La società bianconera augura a Ricky di proseguire nella sua crescita sportiva in un nuovo contesto che possa rilanciarne la fiducia e che possa garantirgli il necessario tempo di ghiaccio per esprimere le sue potenzialità".