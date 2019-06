Il grande Sulander: molti titoli e anche un gol realizzato... all'Ambrì!

ZURIGO - Ari Sulander è sicuramente uno dei portieri più forti che abbia mai giocato nel campionato svizzero. A Zurigo è entrato di diritto nella storia.

L'estremo difensore finlandese – votato nel sondaggio fra i giocatori preferiti dei Lions – ha disputato nella sua carriera 25 stagioni da professionista, 11 nello Jokerit Helsinki (1987-1998) e 14 nello Zurigo (1998-2012).

Sulander, che non è mai riuscito a sfondare in Nhl, è comunque diventato un idolo delle due uniche tifoserie per le quali ha difeso i pali e ha avuto il merito di vincere numerosi trofei. Ha iniziato in Patria conquistando quattro titoli nazionali (1992, 1994, 1996 e 1997), due volte la Coppa dei Campioni – la “vecchia” Champions Hockey League (1995 e 1996) – più qualche altra manciata di premi individuali. Poi, passato sotto le volte dell'Hallenstadion, è salito in quattro occasioni sul tetto svizzero (2000, 2001, 2008 e 2012), ha collocato nella sua bacheca anche una Champions League (2009) e si è laureato in varie occasioni il miglior portiere del campionato. Con la nazionale finlandese infine, ha vinto un Mondiale (1995), due argenti (1998 e 1999) e un bronzo (2000), salendo anche sul gradino più basso del podio alle Olimpiadi (1998).

Le sue prodezze fra i pali hanno sicuramente entusiasmato compagni di squadra e tifosi per molte stagioni – visto che lo scandinavo ha appeso i pattini al chiodo a 43 anni – ma la rete realizzata all'Ambrì alla Valascia il 17 dicembre del 2002, è entrata di diritto nella storia del campionato elvetico. Il 4-6 finale messo a referto da Sulander in 3c6, è risultato infatti essere il primo gol in assoluto mai siglato a porta vuota da un portiere alle nostre latitudini.