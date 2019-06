Quando Seger tornò a casa con la coppa in tram

UN DISCO PER L'ESTATE Caricamento in corso ... E tu quale giocatore dello Zurigo sceglieresti? Christian Weber Claudio Micheli Andreas Zehnder Ari Sulander Jan Alston Mathias Seger Micheal Zeiter [{"keyQ":"q_i828se"}] Vota Risultati E tu quale giocatore dello Zurigo sceglieresti? Christian Weber 2% (3 voti) 2% Claudio Micheli 3% (5 voti) 3% Andreas Zehnder 1% (2 voti) 1% Ari Sulander 41% (62 voti) 41% Jan Alston 5% (8 voti) 5% Mathias Seger 45% (69 voti) 45% Micheal Zeiter 3% (4 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1376757,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"825861","title":"UN DISCO PER L'ESTATE","questions":{"q_i828se":{"a":{"a_5t6avj":"Christian Weber","a_fettzj":"Claudio Micheli","a_dqwrqb":"Andreas Zehnder","a_4gwywn":"Ari Sulander","a_v1pvm":"Jan Alston","a_242feo":"Mathias Seger","a_j8b8ql":"Micheal Zeiter"},"q":"E tu quale giocatore dello Zurigo sceglieresti?","t":"0"}}}

ZURIGO - Recordman assoluto di presenze in LNA (1167). Sei titoli di campione svizzero. Una medaglia d’argento ai mondiali. Una Champions Hockey League. E poi 16 mondiali e tre giochi olimpici. Un palmarès (praticamente) irripetibile. Una carriera stratosferica chiusa nel 2018 con l’ennesimo trofeo messo in bacheca.

Prime pattinate ad Uzwil - Lui è Mathias Seger, ex capitano degli ZSC Lions e icona dell’hockey rossocrociato. Nato nel dicembre del 1977 ad Ermatingen, un paesino del canton Turgovia che si affaccia sul lago di Costanza, dà i primi colpi di pattino sulla pista sangallese di Uzwil prima di compiere il grande salto a Rapperswil ad appena 18 anni. In LNA esordisce nel 1996 e la stagione successiva è già il migliore difensore svizzero della squadra con 14 punti.

Mondiale casalingo a 20 anni - Le sue prestazioni non passano inosservate. Tanto che nel 1998 - a soli 20 anni - si guadagna la convocazione per il Mondiale casalingo di Basilea e Zurigo. La prima delle sue sedici avventure iridate con la maglia rossocrociata. L’anno successivo comincia la sua storia d'amore con i Lions. Ed è un inizio con il botto. Con due titoli nei primi due anni trascorsi all’Hallenstadion (2000 e 2001).

La rimonta iconica - Ma il successo più bello, quello più iconico, rimane probabilmente quello del 2012. Perché conquistato partendo dal settimo posto in classifica. Perché ottenuto contro i rivali di sempre del Berna. In rimonta. Sbancando la tana dell’Orso per 2-1 in gara-7. Con una rete di rapina trovata da McCarty a due secondi dalla fine. Una goduria pazzesca per tutto il popolo dei Leoni. Una festa irrefrenabile a Zurigo. La città sulle rive della Limmat esplode dalla gioia.

Sul tram con la coppa - Una gioia irrefrenabile e infinita. La baldoria è andata avanti per tutta la notte. Tanto che capitan Seger la mattina successiva è stato visto rincasare in tram. Con un particolarissimo compagno di viaggio. Quella coppa conquistata partendo da lontanissimo. E quindi ancora più bella. L'esultanza piacque talmente tanto che venne utilizzata come campagna pubblicitaria dall'azienda dei trasporti zurighesi. «Portiamo tutti avanti e indietro dal lavoro». Seger decise di ripeterla anche nel 2018 dopo il trionfo colto in gara-7 contro il Lugano. «Ora vado a casa. Voglio solamente riposare», disse nel 2012. Ora a un anno dal ritiro e dopo 22 di onoratissima carriera può farlo.

Vota il tuo giocatore zurighese preferito nel sondaggio. Venerdì ti racconteremo di lui.