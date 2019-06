La prima scelta del draft è Jack Hughes

KANSAS CITY (USA) - Senza particolari sorprese, la prima scelta dei New Jersey Devils del draft di NHL del 2019 è Jack Hughes.

Lo statunitense ha preceduto il finlandese Kaapo Kakko, selezionato a sua volta dai New York Rangers. Dietro di loro l'attaccante Kirby Dach, scelto in terza posizione assoluta dai Chicago Blackhawks.

Di seguito i primi trenta giocatori selezionati:

1. NJ Devils – Jack Hughes, C, USA U-18 (USHL); 2. NY Rangers – Kaapo Kakko, AD, TPS (FIN); 3. Chicago Blackhawks – Kirby Dach, C, Saskatoon (WHL); 4. Colorado Avalanche – Bowen Byram, D, Vancouver (WHL); 5. LA Kings – Alex Turcotte, C, USA U-18 (USHL); 6. Detroit Red Wings – Moritz Seider, D, Mannheim (GER); 7. Buffalo Sabres – Dylan Cozens, C, Lethbridge (WHL); 8. Oilers – Philip Broberg, D, AIK (SWE-2); 9. Anaheim Ducks – Trevor Zegras, C, USA U-18 (USHL); 10. Vancouver Canucks – Vasily Podkolzin, AD, Neva St. Petersburg (RUS-2); 11. Arizona Coyotes – Victor Söderstrom, D, Brynas (SWE); 12. Minnesota Wild – Matthew Boldy, AG, USA U-18 (USHL); 13. Florida Panthers – Spencer Knight, G, USA U-18 (USHL); 14. Philadelphia Flyers – Cameron York, D, USA U-18 (USHL); 15. Montréal Canadiens – Cole Caufield, AD, USA U-18 (USHL); 16. Colorado Avalanche – Alex Newhook, C, Victoria (BCHL); 17. Las Vegas Golden Knights – Peyton Krebs, C, Kootenay (WHL); 18. Dallas Stars – Thomas Harley, D, Mississauga (OHL); 19. Ottawa Senators – Lassi Thomson, D, Kelowna (WHL); 20. Anaheim Jets – Ville Heinola, D, Lukko (FIN); 21. Pittsburgh Penguins – Samuel Poulin, AD, Sherbrooke (QMJHL); 22. Los Angeles Kings – Tobias Björnfot, D, Djurgarden Jr. (SWE-JR); 23. NY Islanders – Simon Holmstrom, AD, HV 71 Jr. (SWE); 24. Nashville Predators – Philip Tomasino, C, Niagara (OHL); 25. Washington Capitals – Connor McMichael, C, London (OHL); 26. Calgary Flames – Jakob Pelletier, AG, Moncton (QMJHL); 27. Tampa Bay Lightning – Nolan Foote, AG, Kelowna (WHL); 28. Carolina Hurricanes – Ryan Suzuki, C, Barrie (OHL); 29. Anaheim Ducks – Brayden Tracey, AG, Moose Jaw (WHL); 30. Boston Bruins – John Beecher, C, USA U-18 (USHL); 31. Buffalo Sabres – Ryan Johnson, D, Sioux Falls (USHL).