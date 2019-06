L'estate bianconera? Festa a Reuille, sfilate e sette amichevoli

LUGANO – Le partite ufficiali, di Coppa Svizzera e campionato, sono ancora lontanissime. Per non farsi trovare impreparati, per arrivare a esse già pronti, a Lugano hanno in ogni caso disegnato un'estate ricca (oltre che di allenamenti) di match di preparazione. Prima di cominciare a fare sul serio, i bianconeri scenderanno infatti in pista in sette occasioni. Tra le sfide a Rockets, Rappi (due volte), Astana, Kölner Haie, Ingolstadt (o Bolzano) e Zurigo, i ticinesi avranno anche modo di presentarsi ai propri tifosi e di celebrare il gladiatore Seba Reuille.

Di seguito il comunicato del club bianconero, con il dettaglio delle amichevoli:

“L’Hockey Club Lugano ha definito il programma delle partite amichevoli che la squadra guidata da Sami Kapanen disputerà in preparazione al campionato di National League che avrà inizio venerdì 13 settembre alla Cornèr Arena contro il Losanna. Due giorni prima, mercoledì 11 settembre, il Lugano scenderà in pista ad Arosa (ore 20.15) nell’ambito dei 1/16 di finale della Swiss Cup.

Giovedì 1. agosto Chiesa e compagni svolgeranno il loro primo allenamento stagionale al completo alla Cornèr Arena tra le ore 10.30 e le ore 12.00. L’allenamento sarà aperto al pubblico e al termine dello stesso i tifosi potranno interagire con i giocatori sul ghiaccio. In serata giocatori e staff della prima squadra saranno presenti in Città al Grottino del DNA Bianconero & Events in Piazza Battaglini prima di sfilare unitamente ai ragazzi delle squadre U20 e U17 nel tradizionale corteo attraverso le vie cittadine.

La partita casalinga di sabato 10 agosto (con entrata gratuita) vedrà quale avversario dei bianconeri i Lakers. Non a caso. Sarà infatti l’occasione perfetta per celebrare degnamente la ventennale carriera e i valori sportivi di Sébastien Reuille, protagonista di oltre mille battaglie in National League proprio con le maglie del Lugano e del Rapperswil. Dopo la gara la serata proseguirà alla Reseghina con la presentazione ufficiale ai tifosi di squadra e staff. I dettagli dell’evento saranno resi noti nel corso delle prossime settimane.

Il dettaglio delle gare di preparazione dei bianconeri:

Giovedì 8 agosto, ore 20.00, Ticino Rockets-HCL, Raiffesen Biascarena

Sabato 10 agosto, ore 17.30, HCL-Lakers, Cornèr Arena (entrata gratuita), a seguire presentazione ufficiale di giocatori e staff alla Reseghina

Giovedì 22 agosto, ore 19.45, HCL-Astana (Kazakistan), Cornèr Arena

24/25 agosto, partecipazione alla Val Venosta Cup (Alto Adige):

-sabato 24 agosto, ore 17.00 HCL-Kölner Haie (Germania)

-domenica 25 agosto, ore 14.00 oppure ore 18.00, finale 3°-4° posto oppure 1°-2° posto contro l’ERC Ingolstadt (Germania) o il Bolzano

Sabato 31 agosto, ore 17.30, Lakers-HCL, San Gallo

Venerdì 6 settembre, ore 19.45, ZSC Lions-HCL, Dübendorf”

