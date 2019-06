Ambrì e Lugano, finalmente il calendario; il campionato si chiuderà con un derby

BERNA – La National League 2019/2020 ha finalmente un volto. È infatti stato pubblicato il calendario del nuovo campionato, che comincerà venerdì 13 settembre e – per quanto riguarda la regular season – si chiuderà il 29 febbraio.

L'Ambrì inizierà la propria corsa alla Valascia, contro lo Zugo. Pure il Lugano giocherà la prima in casa: ospiterà il Losanna.

I sei derby ticinesi saranno spalmati in maniera quasi omogenea sull'intera stagione. A gennaio non ci saranno insomma più – come consuetudine degli ultimi anni – due stracantonali divise da poche ore. Il primo incrocio tra biancoblù e bianconeri sarà il 1. ottobre in Leventina. Poi, nell'ordine, match a Lugano (29.10), Ambrì (23.11), Ambrì (17.12) e Lugano (11.02), per poi chiudere alla Cornèr Arena il 29.02, ovvero nell'ultima giornata. I playoff e playout cominceranno il 7 marzo e termineranno il 23 aprile 2020.

Oltre ad approvare il calendario, l'Assemblea della Lega ha poi deciso che tutte le piste dovranno essere dotate di telecamere posizionate sotto le aste delle porte (saranno obbligatorie dal 2020/2021). Le immagini di queste andranno ad aggiungersi a quelle già fornite dalle telecamere posizionate dentro le gabbie e faciliteranno le decisioni degli arbitri in caso di reti contestate.

TI-Press (foto d'archivio)