Suri e Kapanen per ripartire: basteranno?

LUGANO - In rigoroso ordine alfabetico faremo il punto sul mercato delle dodici squadre di National League, mettendo in risalto i trasferimenti di spicco. Oggi, nella terza e ultima puntata, ci concentreremo su Lugano, Rapperswil, Zugo e Zurigo.

LUGANO - Sandro Zurkirchen e Reto Suri avranno il difficile compito di non far rimpiangere le pesantissime partenze di Elvis Merzlikins e Gregory Hofmann. Salutato Greg Ireland, il club ha deciso di consegnare le chiavi dello spogliatoio nelle mani di Sami Kapanan. Uno dei compiti del 45enne finlandese sarà giocoforza quello di tirar fuori molto di più dai quattro stranieri (Chorney, Lajunen, Lapierre e Klasen). Il loro scarso rendimento, infatti, si era rivelato il vero tallone d'Achille del Lugano targato 2018-19. Salutati Ulmer e Cunti - partiti verso Bienne - in riva al Ceresio sono sbarcati anche Lammer e Zangger, due buoni svizzeri. Aperta l'eventualità di partire con cinque stranieri.

RAPPERSWIL - Dopo un campionato di "ambientamento" - in seguito alla promozione - quest'anno a Rapperswil si cercherà di far vedere qualcosa in più. In tal senso qualche innesto interessante è stato fatto, a partire dalla difesa che potrà contare sull'esperienza di Flurin Randegger e Daniel Vukovic. Positivo pure l'ingaggio del giovane talento Dominik Egli. Confermati gli stranieri Kristo, Clark e Wellman, ai quali è stato affiancato un altro attaccante: lo statunitense Andrew Rowe (reduce da due discrete stagioni in Svezia).

ZUGO - Un mercato davvero di qualità: alla Bossard Arena sono arrivati Leonardo Genoni, Gregory Hofmann e Jérôme Bachofner, nell'ordine il miglior portiere svizzero, il miglior scorer dello scorso campionato (tenendo in considerazione soltanto i gol) e uno dei migliori giovani del panorama elvetico. I Tori sembrano possedere ancor più cavalli nel loro motore. La pesante partenza di Suri - uno che i gol a Zugo li ha sempre fatti - è stata contenuta al meglio. Inoltre il club della svizzera-centrale si è assicurata lo svedese Erik Thorell, elemento che nell'ultimo campionato in Finlandia ha totalizzato 55 punti (26 gol) in 60 gare. Confermati McIntyre e Klingberg, si cerca il quarto straniero che potrebbe essere Jan Kovar.

ZURIGO - Protagonista di un campionato nettamente insufficiente, a Zurigo si dovrà tornare a recitare un ruolo da protagonista. Salutato Arno Del Curto, i Lions hanno dato il benvenuto al selezionatore della nazionale svedese Rikard Grönborg. In attesa di vederlo all'opera lo Zurigo ha perso diversi elementi interessanti: Schlegel (Berna) Karrer e Miranda (Ginevra), Herzog (Davos) e Bachofner (Zugo). Interessanti - ma non sufficienti per coprire i vuoti lasciati - gli innesti di Trutmann (Losanna), Diem e Pedretti (Bienne). Si cerca un quarto straniero da affiancare a Noreau, Roe (arrivato da Zugo) e Pettersson.

