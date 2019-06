Ray Fust, il figlio di John, vola in America

NEW YORK

NEW YORK (USA) - Stando a un'informazione apparsa su "Planète Hockey", il giovane attaccante Ray Fust - figlio di John - è stato messo sotto contratto dalla Northwood School di New York, una scuola prestigiosa che viene classificata come la terza migliore squadra nei ranking nazionali delle High Schools.

Nella stagione appena trascorsa il 16enne - molto ambito anche dalle università NCAA - si è laureato TopScorer nella categoria "Novizi" (U17) del Losanna (30 punti in 32 partite), così come vice-campione svizzero negli Juniori Elites (U20) dei vodesi (2 punti in 20 partite).