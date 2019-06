Colpo del Losanna: in arrivo Josh Jooris

LOSANNA - Interessante colpo di mercato per il Losanna che si è assicurato Josh Jooris. L'attaccante canadese - in possesso di una licenza svizzera - ha sottoscritto un contratto triennale con il club vodese.

Il 28enne è reduce da una stagione in AHL con i Toronto Marlies, con i quali ha totalizzato 17 punti in 87 gare. In carriera ha pure disputato 222 gare in NHL - condite da 55 punti - con i Calgary Flames, New York Rangers, Arizona Coyotes, Carolina Hurricanese e Pittsburgh Penguins.