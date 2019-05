«Kubalik di nuovo in Europa? La prima trattativa sarà con l'Ambrì»

CHICAGO (USA) - Il contratto firmato con Chicago vuol dire tutto e nulla. Significa che nella prossima stagione Dominik Kubalik sarà un Blackhawk e poco altro. Pure lo stipendio del ceco, 925'000 dollari, non è certo. Lo sarà se la stagione sarà vissuta interamente in NHL. Se invece il 23enne dovesse essere spedito in AHL, allora il suo salario crollerebbe a 70'000 dollari. Lordi.

Quel che accadrà dall'annata 2020/2021 in questo momento nessuno può dirlo. Magari Dominik sfonderà, e allora comincerà un lussuoso cammino nordamericano. Magari non troverà spazio e, seccato, deciderà di tornare in Europa per giocare e guadagnare di più.

Proprio di quel futuro, neppure troppo lontano, ci ha parlato l'agente di Kubalik, colui il quale ha orchestrato la partenza.

«La decisione di andare in NHL la prossima stagione, Dominik ha cominciato a maturarla solo quando, a gennaio, Chicago ha orchestrato uno scambio per prenderlo. A Los Angeles, ai Kings, che lo avevano draftato nel 2013, non voleva andare».

I Blackhawks hanno a lungo seguito l'attaccante. L'affondo decisivo sembrava però non arrivare mai.

«Con l'ottimo campionato disputato in Svizzera, Dominik ha attirato su di se l'attenzione. Chicago ha però scelto di muoversi solo dopo il Mondiale. Voleva vedere quanto fosse incisivo anche a livello internazionale».

In Slovacchia l'ex Top Scorer di National League ha fatto benissimo. La trattativa con l'Ambrì è nata lì.

«Nel contratto con il club era presente una clausola d'uscita. L'abbiamo sfruttata. Ogni discorso è però stato davvero molto, molto, tranquillo. Ad Ambrì Dominik si è infatti trovato benissimo e benissimo si è lasciato con i dirigenti».

Con i biancoblù è rimasto qualche altro legame “nero su bianco”?

«Non ci sono contratti che riguardano un eventuale ritorno in Europa di Kubalik».

Che quindi, andasse male in NHL, sarebbe libero di accordarsi con il miglior offerente?

«Esatto. È però sicuro che, nonostante non ci siano accordi ufficiali, se rientrerà in Europa, la prima trattativa di Dominik sarà con l'Ambrì. Questo proprio perché il legame che si è creato con la società e la tifoseria è davvero molto forte».

