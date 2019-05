Bronzo alla Russia

BRATISLAVA (Slovacchia) - La medaglia di bronzo del Mondiale di Bratislava e Kosice è andata alla Russia, capace di imporsi nella finalina sulla Repubblica Ceca: 3-2 il risultato finale dopo i rigori.

In seguito al 2-2 scaturito dopo tempi regolamentari e supplementari - per effetto dei gol di Grigorenko (13') e Ansimov (21') per i russi e di Repik (14') e Kubalik (19') per i cechi - la vittoria è arrivata nell'appendice dei penalty (due trasformazioni a zero).

KEYSTONE/EPA (CHRISTIAN BRUNA)