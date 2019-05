La Finlandia è uno spettacolo: doma la Sbornaja e vola in finale

BRATISLAVA - La prima finalista dei Mondiali di hockey è la Finlandia. La truppa di Jalonen ha infatti superato la forte Russia con il punteggio di 1-0 e approda così all'ultimo atto dove affronterà domenica la vincente fra Repubblica Ceca e Canada (ore 20.15).

Dopo aver aver conosciuto un inizio di Coppa del Mondo spumeggiante - dove aveva vinto tutte le gare del girone, subendo soltanto sette reti in altrettante partite - la Sbornaja è stata ingabiata dal gioco frizzante e aggressivo dei nordici. Non è dunque bastato avere un roster fantastico composto dai vari Alexander Ovechkin, Nikita Gusev, Nikita Kucherov ed Evgeni Malkin per provare a salire nuovamente sul tetto del mondo dopo l'edizione vinta nel 2014.

Per la cronaca il match è rimasto in perfetto equilibrio fino al 50'18, momento in cui capitan Anttila ha di fatto realizzato l'unica segnatura che ha permesso ai finnici di approdare in finale.

Questo risultato è ancora più sorprendente se si pensa che la Finlandia è giunta in Slovacchia con una squadra sulla carta molto meno temibile rispetto ad altre. Senza giocatori che militano in pianta stabile in NHL, coach Jalonen si è soprattutto affidato al giovane talento Kaapo Kakko (18 anni) e a una squadra di lavoratori che comprende anche gli "elvetici" Toni Rajala (Bienne), Petteri Lindbohm (Losanna) e Harri Pesonen (Langnau). Basterà per riportare a casa il titolo che manca dal 2011?

Keystone