«Al Canada brucia ancora. Ora tocca a El Nino, Fiala e Hischier»

KOSICE (Slovacchia) - Nella giornata odierna - giovedì 23 maggio (ore 16.15) - la Svizzera affronta il Canada nel match valido per i quarti di finale della rassegna iridata (ore 16.15).

Per l'occasione l'head-coach della Nazionale Patrick Fischer potrebbe schierare nella stessa linea tre giocatori di NHL che sembrano essere compatibili alla perfezione: Nino Niederreiter, Nico Hischier e Kevin Fiala. «Se fossi l'allenatore non avrei dubbi: li farei giostrare nello stesso blocco», è intervenuto l'ex attaccante di Lugano e Ambrì degli anni '90 Stefano Togni. «Sono convinto che abbiano le caratteristiche per formare un trio ideale e che insieme possano fare la differenza. Trovo inoltre che Niederreiter potrebbe rivelarsi prezioso soprattutto per creare gli spazi a Fiala, ma vedremo per quali soluzioni opterà Fischer. In ogni caso i giocatori svizzeri che militano in NHL avranno una carica supplementare e vorranno dimostrare qualcosa in più contro il Canada».

Come vedi il match? «È una partita secca. La Nazionale dovrà scendere sul ghiaccio senza paura e consapevole delle proprie forze. Non sarà semplice avere la meglio sui nord-americani, ma non sarà facile nemmeno per loro. Saranno i dettagli a fare la differenza, per questo motivo bisognerà giocare in maniera semplice e avere soprattutto pazienza. Il Canada vorrà vendicare il 2-3 patito in semifinale lo scorso anno proprio per mano della Svizzera, per cui sono sicuro che i nostri avversari scenderanno sul ghiaccio con un'attitudine aggressiva. Quella sconfitta brucia ancora, aspettiamoci quindi un match entusiasmante».

L'exploit non è poi così un'utopia: anche nel 2018 i rossocrociati si piazzarono quarti del loro girone e si qualificarono poi per le semifinali grazie all'affermazione sulla Finlandia, prima della classe nell'altro gruppo... «L'obiettivo di tutta la delegazione elvetica è quello di arrivare in finale. I giocatori sono consapevoli di potersela giocare con tutti e non è quindi così importante quale avversario affrontino: per arrivare in fondo bisogna vincere contro ogni squadra».

