Nei quarti sarà Canada-Svizzera

BRATISLAVA (Slovacchia) - Nei quarti di finale, giovedì a Kosice, la Svizzera se la vedrà con Canada di Alain Vigneault (16.15). Questo il verdetto dopo l'ultima "serata" dedicata alla fase a gironi, dove la selezione della Foglia d'Acero e la Russia hanno fatto la voce grossa contro USA e Svezia.

I canadesi, capaci di piegare 3-0 gli Stati Uniti, si sono presa la vetta del Gruppo A grazie ai 18 punti conquistati. La sfida della Steel Arena, iniziata nel migliore dei modi per Stone e compagni, è stata decisa dalle segnature di Dubois (2') Turris (9') e McCann (36'). Shutout di Murray, autore di 28 interventi. La sfida tra Svizzera e Canada sarà anche una rivincita della semifinale dello scorso anno, quando i rossocrociati si imposero 3-2.

Nell'ultimo match del Gruppo B altro successo della Russia - il settimo in sette partite -, che ha piegato la Svezia 7-4. Colpiti in avvio da Landeskog (8') e in svantaggio alla prima pausa, i russi hanno sfoderato una portentosa reazione nel secondo tempo, chiuso in vantaggio addirittura per 6-1 grazie alle reti di Anisimov, Dadonov, Ovechkin, Kaprizov, Grigorenko e Malkin. Nel terzo periodo, dopo il 6-2 svedese di Nylander e il sigillo di Orlov (7-2), nel finale la Svezia ha trovato due segnature (ormai "inutili") con Ekman-Larsson e Klingberg (7-4).

La Sbornaja, prima con 21 punti, sfiderà proprio gli USA nei quarti di finale.

Ecco tutti gli accoppiamenti dei 1/4 di finale, in programma giovedì:

16.15 Canada(1a)-Svizzera(4b)

16.15 Russia(1b)-USA(4a)

20.15 Finlandia(2a)-Svezia(3b)

20.15 Cechia(2b)-Germania(3a)

KEYSTONE/EPA (MARTIN DIVISEK)