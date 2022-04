Lugano, a Lucerna sarà dura

LUGANO - Grande autostima, prestazioni convincenti, risultati importanti: il Lugano di Mattia Croci-Torti sta firmando una stagione molto positiva. Una stagione nella quale l'obiettivo salvezza è stato centrato con enorme anticipo. E allora, cancellata la prima preoccupazione, ecco che i bianconeri hanno - logicamente - alzato il tiro. Sostenuti dai numeri, hanno cominciato a guardare con insistenza quel podio del campionato raramente come quest'anno a portata di mano. Già terzi, da qui al traguardo saranno impegnati in una volata nella quale ogni punto peserà tantissimo. Pure - chiaramente - quelli in palio domenica nella complicatissima trasferta di Lucerna.

«Sono molto soddisfatto di questa pausa, nella quale abbiamo cercato di integrare al meglio qualche giocatore nuovo - ha raccontato Mattia Croci-Torti - abbiamo cercato, nelle amichevoli e negli allenamenti, di rodare - con dei calciatori che fin qui sono stati impiegati meno degli altri - un sistema di gioco che ha dato dei frutti. La nostra è una squadra che comunque ha vissuto due settimane piene di gioia, perché le ultime quattro vittorie in cinque partite hanno dato quella felicità che ci ha permesso di lavorare con tranquillità in vista di una partita che sarà particolare».

Una partita che ha anche il sapore di Coppa. «Non è una prova generale perché alla semifinale manca tanto e nel calcio ogni giorno cambiano le dinamiche. Sarebbe folle da parte mia pensare a una partita che arriva tra 21 giorni. Penso piuttosto che quella di domenica sarà una sfida particolare per diversi aspetti. A Lucerna hanno venduto quasi tutti i biglietti con un’iniziativa, si giocherà in uno stadio che quando è pieno può essere una bolgia e sa dare tante emozioni…Per loro è un match determinante perché vincendo potrebbero andare a giocare lo scontro diretto della settimana dopo a -5 dal Grasshopper e avere poi la possibilità di arrivare a soli due punti di distacco. Sarà decisiva anche perché, dopo tre sconfitte contro il Lugano, dimostrare di poter vincere sarebbe un bel colpo anche in ottica Coppa Svizzera. Dobbiamo prepararci bene per una partita complicata ma che sono contento di giocare. Vogliamo imporci, siamo terzi in classifica e dunque dobbiamo giocare con la squadra che ha voglia di vincere tutte le partite. Ci proviamo».

Un successo potrebbe essere pesante in ottica terzo posto. «Non faccio tabelle. Non ci penso. Penso solo a Mario Frick che nelle ultime sette partite ne ha vinte tre e pareggiate due, facendo undici punti. Ogni volta che guarda a incontri che non sono quelli più vicini, questa squadra non dà quello che dovrebbe dare. Quando il focus è troppo lontano e la concentrazione si abbassa, non siamo quelli che dovremmo essere».

Ti-press (Alessandro Crinari)