Fortune alterne per le ticinesi

MASSAGNO - Quarta vittoria consecutiva per la Spinelli Massagno, che a Nosedo non ha lasciato scampo ai Ginevra Lions. Arrivati alla pausa lunga avanti di un sol punto (35-34), i ticinesi hanno piazzato l’allungo decisivo nel terzo parziale, imponendosi infine 78-51. In evidenza Roberto Kovac, autore di 19 punti. In classifica la squadra di Gubitosa resta al secondo posto, a -3 dalla capolista Olympic.

Serata avara di soddisfazioni invece per i Lugano Tigers, battuti in trasferta dal Boncourt. I bianconeri, incappati nella sesta sconfitta filata, sono finiti ko 92-81 (41-39). In classifica gli uomini di Nikolic si trovano all’ultimo posto a due lunghezze dagli Starwings.

Ti-press (Samuel Golay)