I Red Devils pareggiano a Madrid. 2-2 tra Benfica e Ajax

MADRID - Né vincitori né vinti. Due pareggi hanno caratterizzato l'ultima serata dedicata all'andata degli ottavi di Champions, con i riflettori puntati sul Wanda Metropolitano e l'Estádio da Luz di Lisbona.

A Madrid era atteso il Manchester United di Cristiano Ronaldo, che in rimonta ha impattato 1-1 con l'Atletico di Simeone. Avanti già al 7' con un'incornata di Joao Felix, i Colchoneros hanno condotto le danze fino all'80', quando il neoentrato Elanga ha regalato il prezioso 1-1 ai Red Devils. Chiuso in equilibrio il primo round, tutto si deciderà il 15 marzo all'Old Trafford.

A Lisbona si è invece giocato il primo atto tra Benfica e Ajax, con i Lancieri rimontati due volte e costretti ad accontentarsi del 2-2.

In vantaggio al 18’ con Tadic, al 26’ gli olandesi hanno incassato l'1-1 in virtù dello sfortunato autogol di Haller. Lo stesso Haller, bomber capace di segnare ben 10 reti nella fase a gironi, si è fatto perdonare già al 29’, quando ha infilato il 2-1 per i suoi. Nella ripresa Yaremchuk (72’) ha poi firmato il definitivo 2-2. Anche in questo caso si deciderà tutto nel match di ritorno, in agenda il 15 marzo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

