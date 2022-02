Lugano travolto a Zurigo

ZURIGO - Prova di maturità fallita dal Lugano, uscito con le ossa rotte dalla sfida del Letzigrund. Pur giocando a sprazzi un buon calcio, pur controllando a lungo il pallone, i bianconeri hanno sbagliato troppo, arrendendosi alla fine 3-0 contro lo Zurigo.

Conquistate le semifinali di Coppa Svizzera, i ticinesi si sono presentati nella tana della capolista con il chiaro obiettivo di fare punti. Per dimostrare al campionato che lo Zurigo si sarebbe potuto controllare e per dimostrare a sé stessi di valere più del quarto posto occupato in classifica. Fare un pensierino al “podio”? Perché no. La sfida ha invece detto che la truppa di Mattia Croci-Torti non è (ancora) abbastanza matura - o non ha ancora abbastanza qualità - per permettersi sogni tanto audaci. Il match ha contemporaneamente confermato che la squadra del presidente Canepa ha tutto per allungare significativamente la sua corsa, fino a rendersi imprendibile da tutte le altre. Questo perché, per esempio, sa giocare con l’umiltà di chi conosce i propri limiti ma anche con la cattiveria di chi riesce (quasi) sempre a sfruttare le occasioni che capitano.

Come nel primo tempo, giocato dal Lugano ma… "siglato" proprio dallo Zurigo, spesso presentatosi dalle parti di Saipi e passato a condurre con un gol del solito Marchesano. Nella ripresa i ticinesi sono stati costretti ad alzare il ritmo e il baricentro del loro gioco. Questo ha inizialmente creato problemi alla prima della classe, salvatasi però nel momento più difficile. Ovvero al 53’, quando Ziegler ha fallito un rigore. In meno di un quarto d’ora da quel minuto, Brecher e soci hanno poi chiuso i conti. Merito di Gnonto e Ceesay, che al 64’ e al 66’ hanno messo la loro firma sulla partita, certificando definitivamente la fuga dello Zurigo. Lo Young Boys è lontano di dieci punti; manca tanto, è vero, ma il distacco si sta facendo pesante…

Il pomeriggio di Super League ha fatto registrare pure il colpaccio del Lucerna rialzatosi contro il Sion dopo tre sconfitte consecutive. Gli svizzerocentrali si sono imposti 1-0 (Abubakar) e, con i tre punti conquistati, hanno superato il Losanna e lasciato l’ultimo posto della classifica.

ZURIGO-LUGANO 3-0 (1-0)

Reti: 12’ Marchesano 1-0; 64’ Gnonto 2-0; 66’ Ceesay 3-0.

LUGANO: Saipi; Ziegler, Hajrizi (59’ Lavanchy), Daprelà; Facchinetti (59’ Yuri), Rüegg, Sabbatini, Custodio (68’ Muci), Lovric; Bottani (46’ Celar), Aliseda (62’ Haile-Selassie)

keystone-sda.ch (MICHAEL BUHOLZER)