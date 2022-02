Filma il maltrattamento del gatto: anche il fratello di Zouma sospeso

LONDRA - Yoan Zouma - che aveva filmato suo fratello maggiore Kurt, intento a maltrattare il suo gatto - non militerà più nel suo club di quinta divisione inglese (Dagenham & Redbridge FC), finché non verrà conclusa l'indagine condotta dalla più importante associazione per la protezione della causa animale d'oltremanica.

Stando ai media britannici, il 23enne ha presentato le sue scuse: «Sono profondamente dispiaciuto per il mio coinvolgimento nel video, che è stato ampiamente diffuso e mi scuso senza riserve, non solo per le mie azioni, ma anche per il turbamento e l'angoscia che questo ha causato a molte persone. Ora mi prendo il tempo per riflettere su ciò che ho fatto, ma voglio assicurare a tutti che si è trattato di un incidente isolato e che non ne vado fiero».

keystone-sda.ch / STR (David Cliff)