Tresor Samba a Bellinzona

Non si ferma ed è sempre importante il mercato del Bellinzona. Confermato Sergio Cortelezzi, che era finito nelle mire della Triestina, e ingaggiato dal Chiasso Oscar Correia, i granata hanno piazzato il colpo Tresor Samba. Grande protagonista di Promotion League con la U21 del Basilea - 17 reti in 18 presenze stagionali - il 19enne attaccante pareva essere destinato a “salire” nella Prima squadra rossoblù per dare una mano a un gruppo lasciato orfano dall’addio di Arthur Cabral. Potrebbe ancora essere, anche se le strade del mercato potrebbero invece portarlo all’ombra dei castelli.

La punta si è accordata con i ticinesi che, almeno questo dicono i documenti sottoscritti, raggiungerà dal prossimo 1. luglio, alla scadenza del contratto attualmente in essere con i renani. Non è in ogni caso detto che la dirigenza dell’ACB non riesca ad anticipare l’approdo del forte attaccante, così da dare a mister Jean-Michel Aeby un’arma in più nella rincorsa alla Challenge League.

Imago