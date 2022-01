Gaetano Berardi giocherà a Sion

SION - Gaetano Berardi chiuderà la stagione con il Sion. Secondo nostre informazioni, il difensore ticinese ha infatti trovato un accordo con i vallesani, con i quali si rimetterà in gioco dopo essersi svincolato dal Leeds lo scorso luglio.

Partito dal Settore giovanile del Lugano, in carriera il 33enne - che in biancorosso si è mosso in prova nelle ultime settimane - ha vestito le maglie di Brescia e Sampdoria (87 presenze in Serie B, 53 in Serie A) prima divenire, dal 2014, padrone di casa a Elland Road.

👋🏻 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 !



𝗚𝗮𝗲𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗮𝗿𝗱𝗶 s’engage avec le FC Sion jusqu’au terme de la saison en cours 🔥



Le communiqué 👉🏻https://t.co/Jp6AKfORjS#BienvenueGaetano #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/sxQwjXztsr — FC Sion (@FCSion) January 31, 2022

Imago