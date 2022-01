Juve-Vlahovic, contratto firmato e depositato: guadagnerà 7 milioni a stagione

TORINO - Primo intenso giorno di Juve per Dusan Vlahovic, che dopo le visite mediche di rito al J Medical ha messo nero su bianco l'accordo che lo lega ai bianconeri fino al 2026. Nel tardo pomeriggio il contratto è stato depositato e, in serata, la Juve ha infine ufficializzato l'operazione con un comunicato.

Dopo l'intesa trovata negli scorsi giorni con la Fiorentina, prima dell'ufficialità sono stati definiti anche gli ultimissimi dettagli, poi rivelati dal club. Alla Viola vanno 70 milioni (+10 di bonus) per il cartellino. 15 milioni di commissioni agli agenti del giocatore. Vlahovic, che ha scelto di indossare la maglia numero 7 lasciata libera in estate da Ronaldo (non la 28 come indicato in un primo momento da fonti vicine al club), guadagnerà 7 milioni di euro netti a stagione. L'esordio con la Juve dovrebbe avvenire domenica 6 febbraio allo Stadium contro il Verona.

«Sono contento e orgoglioso di far parte di questo gruppo e di questa società, darò il massimo per ottenere tutti i nostri traguardi. La Juve rappresenta l'orgoglio, la tradizione, la famiglia. Lotteremo per i nostri traguardi fino alla fine», ha detto Vlahovic a "Juventus Tv".

Da parte sua la Fiorentina non ha perso tempo e ha già accolto Arthur Cabral. L'ormai ex Basilea ha effettuato quest'oggi le visite mediche di rito in una clinica di Firenze. Contratto con la Viola fino al 2027.

keystone-sda.ch (ALESSANDODI MARCO)