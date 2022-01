Arthur Cabral del Basilea per il dopo-Vlahovic

BASILEA - Il Basilea sembra destinato a perdere il suo giocatore chiave, colui che - tra campionato e Conference League - ha messo a segno 27 reti in 31 gare. Sì perché la Fiorentina ha individuato proprio in Arthur Cabral il sostituto ideale per Vlahovic, che passa alla Juventus per 67 milioni più bonus.

L'entourage del 23enne brasiliano, la Fiorentina e il Basilea (proprietario del cartellino) sono al lavoro per arrivare all'intesa che porterà il giocatore nel capoluogo toscano. Secondo i media italiani, si starebbe lavorando sulla base di un'offerta Viola avanzata alla società renana di 14 milioni di euro più 2 di bonus.

Intanto a Basilea hanno già una certezza: Eray Cömert è un ex. Il (quasi) 24enne si è infatti accordato con il Valencia, con il quale ha sottoscritto un contratto valevole fino al giugno 2026. Formatosi nelle giovanili del club renano, oltre che il S. Jakob-Park, come "case" in Super League il difensore ha avuto Cornaredo e il Tourbillon. Nel 2017 e 2017/18 ha infatti giocato - in prestito - a Lugano e Sion.

