Sabbatini-Lugano, il Losanna si mette di mezzo

LUGANO - Scadenza del contratto: 30 giugno 2022. Poi, senza nuove firme, l’avventura di Jonathan Sabbatini a Lugano finirà ufficialmente. Tradotto: i bianconeri hanno cinque mesi per convincere il centrocampista uruguaiano - se questa è davvero la loro intenzione - a rimanere e, di fatto, a chiudere con loro la carriera.

A Cornaredo hanno spesso parlato del 33enne come di un elemento imprescindibile per la squadra del futuro. Il “problema”, se così si può dire, è che infilando prestazioni importanti negli ultimi mesi, Jonathan non ha solo dato ragione ai suoi dirigenti ma anche attirato su di sé l’attenzione di altri club.

Uno di questi è il Losanna, che pare determinato a offrire a Sabbatini un contratto importante. Non da luglio, ingaggiandolo quindi da svincolato, bensì subito: il colpo a centrocampo è infatti visto dai vodesi come indispensabile per aumentare le proprie possibilità di salvezza. In questo caso, dell’offerta biancoblù - se seria o solo "esplorativa" - si saprà prestissimo: la finestra invernale di mercato si chiuderà tra poco…

Ti-Press