Il condottiero bianconero è risultato positivo al coronavirus

LUGANO - Il Lugano dovrà fare a meno del suo condottiero per i primi allenamenti della preparazione invernale. Mattia Croci-Torti, come comunicato dal club, è risultato positivo al Covid. Positivi anche due giocatori che si trovano attualmente all'estero e non sono ancora rientrati in Svizzera.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

"Come da prassi ormai, a causa della pandemia in corso la ripresa degli allenamenti dopo un periodo di pausa è sempre caratterizzata da notizie più mediche che sportive.

La strategia dell’FC Lugano al rientro è stata quella di puntare su test a tappeto (prima di qualsiasi contatto tra membri della squadra) e dose di richiamo del vaccino per chi ha la possibilità di farla, così da isolare eventuali positivi e aumentare la protezione del maggior numero possibile di giocatori e membri dello staff grazie agli anticorpi.

Qui di seguito un riepilogo della situazione per quanto riguarda i casi di positività: due giocatori sono risultati positivi all’estero e non sono ancora rientrati in Svizzera. L’allenatore Mattia Croci Torti è anche risultato positivo e rimarrà in isolamento per un periodo da verificarsi con le autorità competenti.

La giornata odierna è dedicata a vaccini e booster, con diciannove somministrazioni oltre a quelle già avvenute negli scorsi giorni. Carlos Da Silva, coordinatore sportivo dell’FC Lugano: «Ad eccezione dei positivi, gli allenamenti di gruppo inizieranno giovedì alle 11:30. Una decisione definitiva per quanto riguarda il ritiro in Spagna sarà invece presa a stretto giro dopo nuove valutazioni»".

