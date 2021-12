Feste e beneficenza per Mourinho

ROMA - Festa, serenità e famiglia? Sì, certo, anche. L’ultimo dell’anno per José Mourinho è però stato pure altro. È stato un passaggio alla Caritas di via Marsala a Roma, dove il tecnico portoghese ha portato beni di prima necessità per il “cenone”, come anche per i pasti dei primissimi giorni del 2022. Mou si è schierato una volta ancora dalla parte dei più deboli e, senza preavviso e non per rappresentare la società per la quale lavora, ha consegnato pasta, zucchero, carne e legumi in scatola, congedandosi poi con un sentito augurio. Sui social ha infine “chiesto” maggior sensibilità a tutti.

"Buon Capodanno e buon 2022 a tutti - ha scritto il lusitano - Ma per favore non fate finta di non sapere, non dimenticate la realtà, non dimenticateli. Esistono, sono ovunque e hanno bisogno di te. Hanno bisogno di tutti. Caritas, grazie per il vostro fantastico lavoro.”

