«Il Mondiale ogni due anni? Pessima idea»

DUBAI - «Sono ottimista e penso che i grandi eventi del calcio mondiale potranno ancora andare avanti e gli spettatori potranno assistere». Lo ha dichiarato Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa, in occasione della sua visita a Expo 2020 Dubai.

Ceferin ha poi affrontato il tema dei Mondiali ogni due anni, affermando che, a suo avviso, «La Coppa del Mondo deve essere ogni quattro anni per essere interessante. Inoltre, se si terrà ogni due anni, cannibalizzerà il calcio femminile, altri sport, i Giochi olimpici e così via. È semplicemente una cattiva idea», ha sottolineato. «La Coppa del Mondo è il più grande evento di calcio e deve essere ogni quattro anni. È molto chiaro, circa il 75% dei fan in tutto il mondo rifiuta l'idea di realizzarla ogni due anni».

Sulla possibilità per l'Uefa di tenere alcune partite di calcio negli Emirati Arabi Uniti o in altri paesi del Golfo, «non lo escluderei», ha detto Ceferin. «Non ci abbiamo pensato o parlato completamente fino ad ora. Ma perchè no? Vediamo cosa succede in futuro».