Shevchenko abbraccia Hefti: l'elvetico saluta l'YB e va al Genoa

GENOVA - Stando a diversi media italiani, Silvan Hefti è un nuovo giocatore del Genoa. L'esterno destro lascia così lo Young Boys per approdare in Serie A, alla corte di Andriy Shevchenko, per i prossimi quattro anni.

Il 24enne elvetico raggiungerà l'Italia nella giornata odierna - giovedì 30 dicembre - per sostenere le visite mediche e si trasferirà in rossoblù a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Ricordiamo che Hefti ha già mostrato le proprie qualità agli spettatori italiani in occasione della fase a gironi di Champions League, competizioni in cui ha affrontato due volte l'Atalanta, realizzando anche una rete nella gara di ritorno (3-3).

In questa prima parte di stagione il rossocrociato ha messo a referto 2 gol e 4 assist in 29 apparizioni fra campionato e coppe. Lo scorso anno aveva invece conquistato il titolo svizzero con la formazione della Capitale.

keystone-sda.ch (LUCA ZENNARO)