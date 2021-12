Mourinho & Natale: «Auguro ai romanisti pace e amore»

LONDRA - Il giorno di Natale non lascia indifferente nessuno, nemmeno José Mourinho. In questo giorno speciale, il tecnico portoghese della Roma ha infatti voluto manifestare il proprio amore ai colori giallorossi, attraverso un lungo messaggio d’auguri pubblicato sull’account Twitter del club (allegato in fondo al testo).

«Non sono solo felice di migliorare e di creare le basi per il futuro, ma voglio anche vincere e tutti lo vogliamo», sono state le sue parole. «Speriamo che il 2022 ci dia la possibilità di aggiungere altri "step" nella costruzione di una Roma che non solo amerete, ma che vi farà sentire orgogliosi di quello che potrà realizzare. Sicuramente la vostra e la nostra ambizione è vincere, è la mia natura come allenatore e come persona e cercherò di arrivare il prima possibile dove vogliamo arrivare. Per me è un orgoglio e un onore lavorare con la Roma e lavorare per voi. Grazie di tutto a nome mio e a quello dei giocatori. Sia all'Olimpico sia in trasferta trovo costantemente un supporto fantastico da parte dei tifosi e gli spalti sono sempre esauriti. Il futuro deve essere roseo e sogno chiaramente di vincere perché è nella mia storia».

Lo Special One ha poi dichiarato... «In un momento del genere dobbiamo sempre trovare l’occasione di pensare al mondo e al prossimo, ma prima di ogni cosa alla nostra famiglia e ai nostri tifosi. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Roma ho capito che i nostri supporters sono come una famiglia e grandi amici per me. Per questa ragione non potevo perdere l’occasione di dedicare loro un pensiero per Natale, augurando ai romanisti pace e amore. Quando sono arrivato qui le cose sono state subito molto chiare. Il tempo non è un concetto vuoto, ma è una parola che significa tanto e a Trigoria sta crescendo l'empatia e diventa sempre più solida, anche perché senza di essa il tempo vola e non si costruisce niente(...). La cosa più importante in questo periodo è riuscire a passare le feste in salute e in tranquillità. Se posso darvi un consiglio, state al sicuro, seguite le regole e cercate di superare ancora una volta il periodo negativo che stiamo vivendo, speriamo per l’ultima volta. Auguri a tutti, felice Natale e felice anno nuovo, ci vediamo presto all’Olimpico(...)».

🎄 Buone Feste! 🟡🔴



🎙️ Il messaggio di José Mourinho ai tifosi giallorossi#ASRoma pic.twitter.com/E4PoHVvw1i — AS Roma (@OfficialASRoma) December 24, 2021

keystone-sda.ch / STF (Gregorio Borgia)