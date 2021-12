«Insieme abbiamo lavorato bene, ma la Juventus ha perso il suo DNA»

TORINO - Quasi 44 anni e non sentirli. Gigi Buffon, portierone inossidabile attualmente in forza al Parma, guarda al futuro e non ha intenzione di appendere i guanti al chiodo. Interpellato dal portale "TUDN", il portiere non ha scartato la possibilità di lanciarsi anche in una nuova sfida lontano dall'Europa.

«Mi piacerebbe giocare in Messico o negli Stati Uniti. Sono esperienze che gradirei, ma vedremo cosa accadrà... - ha spiegato Buffon, ammettendo che già in passato era finito nel mirino di qualche club di MLS - Al momento però è presto, non ho nemmeno deciso cosa fare dopo, se essere un manager o un allenatore».

Il portiere è poi tornato sulla sua amata Juventus, soffermandosi anche sul gruppo e sulle dinamiche che aveva portato l'arrivo di Cristiano Ronaldo. «Quando sono tornato dopo il PSG ho vissuto due stagioni assieme a Cristiano Ronaldo, abbiamo lavorato molto bene insieme ma credo che la Juve abbia perso il DNA di squadra - ha aggiunto Buffon - Negli anni precedenti eravamo andati vicini a vincere la Champions. Siamo arrivati ​​in finale nel 2017 perché avevamo una squadra ricca di esperienza, ma soprattutto un'unità e una competizione all'interno del gruppo che era molto forte».

Poi una carezza a Donnarumma, suo erede nella Nazionale italiana, già capace di trionfare all'Europeo. «Lui, come Oblak, Courtois e Ter Stegen, è tra i grandi portieri. Quello che può salire sul gradino più alto però proprio è Gigio perché ha il potenziale per distinguersi».

keystone-sda.ch / STR (Rui Vieira)