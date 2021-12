Gianluca Vialli combatte ancora contro il cancro

CREMONA - Sempre disponibile, sempre sorridente, non sempre al top della forma. Gli ultimi anni sono stati difficilissimi per Gianluca Vialli, che da coccolato ex campione e imprenditore ha visto la sua quotidianità stravolta dalla malattia.

Colpito da un cancro al pancreas nel 2018, l’ex calciatore ha vissuto molti alti e bassi, senza però mai mollare, senza farsi sopraffare dallo sconforto. E così è riuscito a riportare numerose vittorie in battaglia; la guerra contro la malattia però non l’ha ancora vinta.

«Ora sto abbastanza bene - ha raccontato il 57enne italiano - non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con me, a volte più presente, altre meno. Adesso sono in manutenzione, diciamo così. Vado avanti, spero possiate sopportarmi ancora per molti anni».

Keystone, archivio