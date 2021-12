L'urna sorride all'Inter: c'è l'Ajax

NYON - Nella giornata odierna - lunedì 13 dicembre - hanno avuto luogo a Nyon i sorteggi validi per gli ottavi di finale di Champions League.

Per quel che concerne le due squadre italiane ancora in lizza per il successo finale, da segnalare che l'Inter ha pescato l'Ajax, mentre la Juventus lo Sporting Lisbona. Ricordiamo che la formazione lusitana aveva chiuso la fase a gironi in seconda posizione, eliminando il Borussia Dortmund. Gli olandesi avevano invece terminato in vetta al loro gruppo.

Negli altri accoppiamenti spiccano Manchester City-Villarreal, Real Madrid-Benfica, Manchester Utd-Psg, Bayern-Atletico Madrid, Liverpool-Salisburgo e Lilla-Chelsea.

Dopo la bellezza di venti anni, la seconda fase della coppa dalle grandi orecchie verrà disputata senza il Barcellona.

