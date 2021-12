Il Crus è carico per la trasferta di San Gallo

LUGANO - Domani sera - sabato 11 dicembre - è in agenda al Kybunpark il match fra San Gallo e Lugano, valido per la 17esima giornata di Super League.

La truppa di Croci-Torti occupa la terza posizione in classifica con 29 punti, una lunghezza in meno del Basilea (30) e quattro in più dello Young Boys (25), con queste ultime due squadre che contano una gara in meno e che si affronteranno in uno scontro diretto da recuperare. Guarda la conferenza stampa...