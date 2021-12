A Cornaredo si continua a gioire: la cura Crus funziona... alla grande

LUGANO - Il match valido per la 16esima giornata di Super League ha sorriso al Lugano, capace di liquidare il Sion con il punteggio di 2-0 davanti ai propri tifosi.

Cuore, grinta e carattere: sono questi gli ingredienti che caratterizzano la squadra allenata da Mattia Croci-Torti. Da quando ha preso in mano le redini dello spogliatoio, il Crus – profondo conoscitore dell'ambiente bianconero – è stato in grado di dare un'identità precisa alla sua squadra e di trovare la collocazione tattica ideale per ogni giocatore.

Da quel 12 settembre contro il Basilea a Cornaredo (1-1), momento in cui ha sostituito Abel Braga in panchina, l'allenatore 39enne è riuscito a cogliere dei risultati sorprendenti. In campionato sono arrivate sette vittorie, due pareggi e tre ko in 12 match, mentre in Coppa Svizzera ha superato due turni, qualificandosi per i quarti di finale dove troverà il Thun il prossimo 10 febbraio.

Anche nella giornata di ieri, contro i malcapitati vallesani, il gruppo è rimasto unito e si è reso protagonista di una prestazione di carattere. Il risultato è stato inoltre ipotecato già nel corso del primo tempo, momento in cui i locali avevano già realizzato entrambe le reti. Gli eroi della contesa sono stati Bottani (40') e Facchinetti (44'), i quali hanno così permesso al Lugano di consolidare la terza posizione in classifica (29 punti) e di insidiare la seconda piazza occupata dal Basilea. I renani contano infatti 30 lunghezze e una partita da recuperare contro l'YB - rinviata lo scorso 20 novembre - con la compagine bernese che occupa a sua volta il quarto rango (25). Dietro la squadra della Capitale inseguono nell'ordine GC (21), Servette (21), Sion (18), San Gallo (15), Losanna (12) e Lucerna (10). Conduce invece la graduatoria lo Zurigo (34).

La formazione ticinese tornerà nuovamente sul terreno di gioco sabato 11 dicembre lontano dalle mura amiche contro il San Gallo (ore 20.30).

Nel weekend appena trascorso c'è stata anche gloria per un altro ticinese, ovvero Antonio Marchesano. Il centrocampista 30enne ha contribuito al successo del suo Zurigo in casa contro il Lucerna (4-0), mettendo a segno il momentaneo 2-0. Per la cronaca gli altri gol dei Tigurini portano la firma di Tosin (doppietta) e Kryeziu.

