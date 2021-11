Trasferta dolce per il Basilea

ALMATY - Già sicuro della qualificazione alla fase successiva di Conference League - dopo il punto strappato a Nicosia contro l’Omonia a inizio novembre - questo pomeriggio il Basilea ha fatto visita al Kairat Almaty.

In terra kazaka la seconda forza del campionato di Super League si è imposta in rimonta per 3-2. Al vantaggio realizzato al 23' da Vagner Love i renani hanno risposto al 45' con il sigillo del solito Arthur Cabral su rigore. Il 2-1 firmato da Hovhannisyan al 56' non ha "spaventato" la squadra di Rahmen, la quale nell'ultimo spezzone di gara ha capovolto la contesa andando a segno con Zhegrova (69') e Kasami (73').

In attesa del match del Qarabag, in campo contro l'Omonia, il Basilea è salito al comando del Gruppo H. Ricordiamo che l'eventuale primo posto finale significherebbe qualificazione diretta agli ottavi della competizione, senza dover passare dai 16esimi.

keystone-sda.ch / STR (Vladimir Tretyakov)