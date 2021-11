Botta e risposta al Wankdorf

BERNA - Sfida pazza e pirotecnica al Wankdorf di Berna, dove Young Boys e Atalanta hanno pareggiato 3-3 nel quinto match della fase a gironi di Champions League.

Con il punto guadagnato questa sera l'YB si porta a quota 4, ma non può più sperare nella sensazionale impresa di strappare il pass per gli ottavi. Resta in corsa la Dea (6), che però, in casa nell'ultimo turno, dovrà assolutamente battere il Villarreal (7). Già promosso lo United, in vetta a quota 10.

La cronaca dell'incontro, bello e avvincente, ci racconta dei bergamaschi subito in vantaggio con il colombiano Zapata, che al 10' ha addomesticato la sfera in area e trafitto Faivre con un destro vincente.

Pareggiati i conti una prima volta con Siebatcheu al 39', i campioni svizzeri si sono ritrovati nuovamente ad inseguire al 51', quando Palomino ha sfoderato una conclusione da urlo sotto l'incrocio dei pali (1-2).

Già vibrante, la sfida si è letteralmente infiammata nei quaranta minuti finali. Più volte pericolosa ma incapace di piazzare il colpo del ko, la Dea del Gasp ha rischiato grosso ed è stata ribaltata tra l'80' e l'84', quando l'YB di David Wagner - con qualità e grande carattere - ha trovato un micidiale "uno-due" cogliendo i frutti della sua pressione. Firmato il 2-2 con Sierro, lo Young Boys è infatti passato in vantaggio quattro minuti dopo con Hefti, che da fuori area ha fulminato Musso con un sinistro imparabile. Stordita ma non ancora al tappeto, l'Atalanta ha avuto la forza di reagire ed evitare il ko, con il neo-entrato Muriel autore del definitivo 3-3 all'88'.

Tra le altre sfide della serata spicca il tonfo della Juventus, che a Londra ha perso 4-0 contro il Chelsea. Blues a segno con Chalobah, James, Hudson-Odoi e Werner. Nell'altro match del girone, ora guidato dai londinesi di Tuchel davanti ai bianconeri (entrambe si trovano però a quota 12), pari 1-1 tra Malmö e Zenit.

