Per l’Italia e altre big l’ultimo treno per i Mondiali passa dagli spareggi

BELFAST - Scavalcata l’Italia ed evitati i playoff, la Svizzera può godersi il colpaccio di Lucerna con la certezza di giocarsi tra un anno i Mondiali in Qatar.

Seconda nel gruppo C, la selezione di Mancini dovrà invece passare dagli insidiosissimi spareggi, che prevedono una nuova formula. Ma come funzionano?

Ai Mondiali 2022 sono previsti 13 posti per le nazionali europee. Dieci, tra queste appunto la Svizzera, vi accederanno direttamente in quanto prime nel proprio girone.

Gli ultimi tre posti sono destinati alle vincenti dei playoff, che vedranno al via le 10 seconde dei vari gruppi più le 2 migliori della Nations League (tra le squadre non qualificate).

Il sorteggio che dividerà le 12 squadre in 3 gironi è in programma il 26 novembre. In ogni girone ci saranno poi 2 teste di serie (l’Italia è già certa di esserlo) che affronteranno in semifinale le 2 non teste di serie. Infine, le due vincenti, si misureranno tra loro (gara secca).

Di seguito le 10 squadre già certe di disputare gli spareggi:

- Italia, Portogallo, Scozia, Russia, Repubblica Ceca, Polonia, Svezia, Galles, Austria, Macedonia del Nord.

Vi parteciperanno anche:

- Una tra Finlandia e Ucraina

- Una tra Olanda, Turchia e Norvegia.

keystone-sda.ch / STF (URS FLUEELER)