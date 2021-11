Basta distrazioni, Xavi "contro" Piqué: «Non si tratta di disciplina, ci vuole ordine»

BARCELLONA - I giocatori del Barcellona dovranno privilegiare il calcio e concentrarsi soltanto su esso. È questo il messaggio che sta cercando di trasmettere Xavi - nuovo tecnico del Barcellona, nonché ex stella blaugrana - ai suoi ragazzi.

Se da un lato il coach 41enne ha optato per degli allenamenti più duri, dall'altro ha deciso di apportare dei cambiamenti anche per quanto riguarda il comportamento di tutti i suoi giocatori fuori dal campo, di modo da non perdere di vista gli obiettivi di squadra.

Gerard Piqué è stato per esempio costretto a rinunciare al lancio della Coppa Davis, le cui finali avranno luogo a Madrid. Oltre a questo il difensore ha anche dovuto annullare un'intervista prevista per l'emissione televisiva "El Hormiguero". «Non si tratta di disciplina, ci vuole ordine», è stata questa una delle prime misure adottate da Xavi, il quale ha anche reintrodotto le multe nel caso in cui qualcuno decidesse di violare certe regole.